За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 372 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро четверга, 11 июня, пишет Новое время.
Число новых случаев растет второй день подряд после пятидневного снижения, днем ранее заболели 525 человек. За сутки заболело рекордное количество человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, летальных исходов — 854.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 372 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро четверга, 11 июня, пишет Новое время.
Число новых случаев растет второй день подряд после пятидневного снижения, днем ранее заболели 525 человек. За сутки заболело рекордное количество человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, летальных исходов — 854.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.