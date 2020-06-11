За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 372 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро четверга, 11 июня, пишет Новое время.

Число новых случаев растет второй день подряд после пятидневного снижения, днем ранее заболели 525 человек. За сутки заболело рекордное количество человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, летальных исходов — 854.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 1236 случаев;

Волынская область — 1266 случаев;

Днепропетровская область — 981 случай;

Донецкая область — 269 случаев;

Житомирская область — 992 случая;

Закарпатская область — 1471 случай;

Запорожская область — 510 случаев;

Ивано-Франковская область — 1649 случаев;

Кировоградская область — 563 случая;

г. Киев — 3671 случай;

Киевская область — 1919 случаев;

Львовская область — 2414 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 311 случаев;

Одесская область — 1045 случаев;

Полтавская область — 276 случаев;

Ровенская область — 2175 случаев;

Сумская область — 203 случая;

Тернопольская область — 1349 случаев;

Харьковская область — 1374 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 523 случая;

Черновицкая область — 3793 случая;

Черкасская область — 506 случаев;

Черниговская область — 341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.



