Иран сообщил Международной организации гражданской организации (ICAO) при ООН, что отправит в Париж «черные ящики» со сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источников агенства, представитель Ирана во время онлайн-встречи заявил, что Тегеран направит поврежденные «черные ящики» в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

Передача бортовых самописцев самолета состоится с согласия других стран, участвующих в расследовании, отметили источники.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марка Гарно отказалась комментировать эту информацию, однако напомнила об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.

– Они продемонстрировали открытость для передачи «черных ящиков», но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их, – сказала она.

В настоящее время Иран официально не прокомментировал эту информацию.

Напомним, ранее Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране. Также украинская сторона призвала Тегеран выполнить свои обещания.