Он также добавил, что не принимал участие в выборе нового главы Херсонской областной организации.

— В рамках этого решения, я более не могу быть политическим куратором Херсонской области, не смотря на большое желание сохранить за собой эту позицию. Новый глава областной организации выбран без моего участия. Я не оспариваю, и не обсуждаю это решение Партии.Однако готов принять посильное участие в анализе и очистке от зашкваров списка Слуги в Херсонской области, которую уже успел изучить. Скоро увидимся в Херсоне, - подытожил Александр Дубинский.