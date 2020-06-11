Народный депутат от президентской партии Александр Дубинский возглавил ячейку «Слуги народа» в Киевской области.
Об этом сообщил политик в Facebook сегодня, 11 июня.
Он отметил, что президент предложил сконцентрировать усилия на выборах в Киевской области, а для этого Александр Дубинский был определён главой Киевской областной организации политсилы.
— Как вы уже знаете, Партия официально оформила наши политические отношения, и я определён главой Киевской областной организации Слуга Народа. Этому решению предшествовали консультации в Офисе президента, в ходе которых Глава государства высказал позицию о необходимости сконцентрировать усилия на 1 области — Киевской. - отметил Александр Дубинский.
Он также добавил, что не принимал участие в выборе нового главы Херсонской областной организации.
— В рамках этого решения, я более не могу быть политическим куратором Херсонской области, не смотря на большое желание сохранить за собой эту позицию. Новый глава областной организации выбран без моего участия. Я не оспариваю, и не обсуждаю это решение Партии.Однако готов принять посильное участие в анализе и очистке от зашкваров списка Слуги в Херсонской области, которую уже успел изучить. Скоро увидимся в Херсоне, - подытожил Александр Дубинский.
Напомним, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.
Народный депутат от президентской партии Александр Дубинский возглавил ячейку «Слуги народа» в Киевской области.
Об этом сообщил политик в Facebook сегодня, 11 июня.
Он отметил, что президент предложил сконцентрировать усилия на выборах в Киевской области, а для этого Александр Дубинский был определён главой Киевской областной организации политсилы.
— Как вы уже знаете, Партия официально оформила наши политические отношения, и я определён главой Киевской областной организации Слуга Народа. Этому решению предшествовали консультации в Офисе президента, в ходе которых Глава государства высказал позицию о необходимости сконцентрировать усилия на 1 области — Киевской. - отметил Александр Дубинский.
Он также добавил, что не принимал участие в выборе нового главы Херсонской областной организации.
— В рамках этого решения, я более не могу быть политическим куратором Херсонской области, не смотря на большое желание сохранить за собой эту позицию. Новый глава областной организации выбран без моего участия. Я не оспариваю, и не обсуждаю это решение Партии.Однако готов принять посильное участие в анализе и очистке от зашкваров списка Слуги в Херсонской области, которую уже успел изучить. Скоро увидимся в Херсоне, - подытожил Александр Дубинский.
Напомним, что лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.