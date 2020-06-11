Постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.

Об этом сообщается на официальной Twitter-странице украинской дипломатической миссии при ООН.

«Украина осуждает военный призыв в Крыму, а также любое давление (на жителей временно оккупированного Россией полуострова — ред.), в том числе через уголовное преследование. Россия как государство-оккупант должна: соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, прекратить призыв жителей Крыма на службу в своих вооруженных силах », - отметили в представительстве Украины при ООН.

Украинские дипломаты напомнили, что во временно оккупированном Крыму за уклонение от военной службы привлечены к уголовной ответственности более 100 жителей полуострова.

«Женевские конвенции с 1949 года запрещают оккупационной власти принуждать лиц, находящихся под международной защитой, служить в своих вооруженных или вспомогательных формированиях, в том числе через давление или пропаганду», — подчеркнули в постпредстве.

Напомним, Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.

Также сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня, но РФ как оккупант не выполняет свои обязательства,поэтому вопрос чувствителен.