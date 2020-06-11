Постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.
Об этом сообщается на официальной Twitter-странице украинской дипломатической миссии при ООН.
«Украина осуждает военный призыв в Крыму, а также любое давление (на жителей временно оккупированного Россией полуострова — ред.), в том числе через уголовное преследование. Россия как государство-оккупант должна: соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, прекратить призыв жителей Крыма на службу в своих вооруженных силах », - отметили в представительстве Украины при ООН.
Украинские дипломаты напомнили, что во временно оккупированном Крыму за уклонение от военной службы привлечены к уголовной ответственности более 100 жителей полуострова.
«Женевские конвенции с 1949 года запрещают оккупационной власти принуждать лиц, находящихся под международной защитой, служить в своих вооруженных или вспомогательных формированиях, в том числе через давление или пропаганду», — подчеркнули в постпредстве.
Напомним, Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.
Также сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня, но РФ как оккупант не выполняет свои обязательства,поэтому вопрос чувствителен.
Постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.
Об этом сообщается на официальной Twitter-странице украинской дипломатической миссии при ООН.
«Украина осуждает военный призыв в Крыму, а также любое давление (на жителей временно оккупированного Россией полуострова — ред.), в том числе через уголовное преследование. Россия как государство-оккупант должна: соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, прекратить призыв жителей Крыма на службу в своих вооруженных силах », - отметили в представительстве Украины при ООН.
Украинские дипломаты напомнили, что во временно оккупированном Крыму за уклонение от военной службы привлечены к уголовной ответственности более 100 жителей полуострова.
«Женевские конвенции с 1949 года запрещают оккупационной власти принуждать лиц, находящихся под международной защитой, служить в своих вооруженных или вспомогательных формированиях, в том числе через давление или пропаганду», — подчеркнули в постпредстве.
Напомним, Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.
Также сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня, но РФ как оккупант не выполняет свои обязательства,поэтому вопрос чувствителен.