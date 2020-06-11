Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура.

Об этом идет речь в указе №218/2020.

Там также говорится, что Олег Шамшур уволен с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО.

Новым послом Украины во Франции президент назначил Вадима Омельченко.

— Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике, — говорится в указе №219/2020.

Новоназначенный посол во Франции Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Отметим, что в 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции президентом Петром Порошенко.

Напомним, после вмешательства Олега Шамшура французская компания Danone прекратила в России рекламу своей продукции с участием одиозного российского актера Михаила Пореченкова.