Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура.
Об этом идет речь в указе №218/2020.
Там также говорится, что Олег Шамшур уволен с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО.
Новым послом Украины во Франции президент назначил Вадима Омельченко.
— Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике, — говорится в указе №219/2020.
Новоназначенный посол во Франции Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Отметим, что в 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции президентом Петром Порошенко.
Напомним, после вмешательства Олега Шамшура французская компания Danone прекратила в России рекламу своей продукции с участием одиозного российского актера Михаила Пореченкова.
Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура.
Об этом идет речь в указе №218/2020.
Там также говорится, что Олег Шамшур уволен с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО.
Новым послом Украины во Франции президент назначил Вадима Омельченко.
— Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике, — говорится в указе №219/2020.
Новоназначенный посол во Франции Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Отметим, что в 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции президентом Петром Порошенко.
Напомним, после вмешательства Олега Шамшура французская компания Danone прекратила в России рекламу своей продукции с участием одиозного российского актера Михаила Пореченкова.