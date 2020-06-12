Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что для защиты украинского языка лучше всего создавать условия, при которых он станет трендом.

Об этом пишет hromadske.

По мнению Александра Ткаченко, отношение к украинскому языку и выработке украиноязычного продукта в обществе должно быть естественным, а не элементом противодействия российской агрессии

Он также объявил о шагах, которые Минкульт планирует осуществить в направлении популяризации украинского языка.

— Мы сегодня в министерстве обсуждали запуск портала популяризации украинского языка, это в планах министерства. Также мы обсуждали идеи, чтобы украинский культурный продукт стал востребованным. Для этого нужны также и экономические рычаги, - отметил Александр Ткаченко.

Также, по его словам, он считает украинские сериалы «одним из лучших пропагандистов» украинского языка, позже добавив к этому перечню образовательные проекты.

Александр Ткаченко отметил, что важным шагом для продвижения украинского языка является назначение языкового обмудсмена. Сейчас министр еще не принял решение о том, выдвигать ли на утверждение правительства кандидатуру Святослава Латинского, которую ранее определили в Минкульте, поскольку еще не имел с ним личной встречи.

— После избрания попробую сделать все, чтобы этот вопрос не был затянутым, и можно было приступить к исполнению обязанностей уполномоченного в полной мере, - добавил министр.

Напомним, что на должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры.