Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для ряда иностранцев.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 июня, пишет «Европейская правда».

Проектом постановления Кабмина предполагается, что разрешается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

— Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение, - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, что Государственная авиационная служба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов в условиях противодействия распространению коронавируса.