Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что праздновать свадьбу украинцы могут, но только при условии соблюдения ограничительных мер.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 12 июня.

— Праздновать (свадьбу - прим.) можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. А именно, это и социальная дистанция по возможности — понимаю, что это свадьба, — и пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили, о которых всем нам известно», - сказал Максим Степанов.

Напомним, что Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.