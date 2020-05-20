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Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.
Об этом стало известно на заседании Правительства сегодня 20 мая, сообщают НикВести.
— Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили ранее - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Максима Степанова в Украине вводятся критерии адаптивного карантина: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19, которое должно составлять меньше 12 человек на 100 тысяч населения; загруженность кроватей - меньше 50%; количество тестирований методом ПЦР и ИФА - должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Послабление противоэпидемических мероприятий прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
— Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем второй этап. И так каждый этап - 10 дней. Введение именно адаптивного карантина даст нам возможность контролировать полностью ситуацию с коронавирусом. Быстро реагировать в зависимости от региона, - сказал он.
Напомним, с 22 мая в Украине разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами. С 25 мая будут открыты метро и детские сады.
Как сообщалось ранее адаптивный карантин, можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.
Об этом стало известно на заседании Правительства сегодня 20 мая, сообщают НикВести.
— Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили ранее - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Максима Степанова в Украине вводятся критерии адаптивного карантина: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19, которое должно составлять меньше 12 человек на 100 тысяч населения; загруженность кроватей - меньше 50%; количество тестирований методом ПЦР и ИФА - должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Послабление противоэпидемических мероприятий прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
— Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем второй этап. И так каждый этап - 10 дней. Введение именно адаптивного карантина даст нам возможность контролировать полностью ситуацию с коронавирусом. Быстро реагировать в зависимости от региона, - сказал он.
Напомним, с 22 мая в Украине разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами. С 25 мая будут открыты метро и детские сады.
Как сообщалось ранее адаптивный карантин, можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.