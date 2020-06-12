Депутат Николаевского областного совета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин выступил с предложением провести аудиторскую проверку всех коммунальных предприятий областного совета из-за саботажа передачи коммунального имущества областной администрацией.

Об этом он заявил сегодня, 12 июня, в ходе заседания бюджетной сессии, пишет пресс-служба «Нашего края».

Юрий Кормышкин предложил провести аудиторскую проверку коммунальных предприятий из-за того, что в Николаевской облгосадминистрации уже практически год саботируют решение о передаче управления коммунальным имуществом областному совету.

— В связи с тем, что уже год мы не можем принять решение об управлении коммунальным имуществом, в связи с тем, что облгосадминистрация саботирует это решение, и не дает нам его принять. У меня есть предложение в соответствии с действующим законодательством решением сессии принять решение о проведении аудиторской проверки всех коммунальных предприятий, для того, чтобы увидеть, что у нас происходит. Коммунальных предприятий у нас 109, из них 70% ликвидируются. Мы платим зарплаты, коммунальные услуги, а они не работают. Мы увидим реальное состояние вещей этих коммунальных предприятий. Потом, у некоторых депутатов не будет сомнений, - внес предложение Юрий Кормышкин.

Депутаты большинством голосов поддержали предложение главы фракции «Наш край».

Напомним, что депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил проголосовать за отмену поправок в решение от 26 декабря 2019, согласно которым полномочия по планированию бюджета области вернутся к постоянной комиссии по вопросам бюджета.