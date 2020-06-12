Новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА) назначен Виталий Боговин. На этой должности он сменил Виталия Туринка.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

— Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации, - говорится в указе.

Стоит отметить, что у Боговина нет опыта работы на государственной службе. В 2006 году основал компанию «Бизон-Тех 2006» в Запорожской области. В 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

На парламентских выборах 2019 года Боговин выдвигался на округе №78 от партии «Слуга народа», но его на несколько тысяч голосов опередил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Пономарев. При этом на округе был так называемый «двойник» — самовыдвиженец от общественного движения «Слуга народа» Василий Боговин.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начнет увольнение не справившихся со своей работой глав ОГА после того, как в стране снимут карантин.