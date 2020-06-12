Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что коллективный иск родственники погибших от коронавирусной болезни подали в прокуратуру города Бергамо, что в области Ломбардия, которая больше всего в Италии пострадала от эпидемии COVID-19.

В нем они просят признать власть виновной в слишком позднем введении жестких карантинных ограничений в двух итальянских городах Ломбардии — Альцано и Нембро. Из-за этого, утверждают истцы, от коронавирусной болезни умерли больше людей, чем могло бы.

Кроме Конте, по делу будут допрошены министер внутренних дел Италии Лучано Ламорджезе и министр здравоохранения Роберто Сперанца. По словам прокуроров, они должны определить, существуют ли основания для предъявления правительству страны обвинений в уголовной халатности.

Сам итальянский премьер накануне заявил, что «вообще не переживает» из-за показаний, поскольку считает, что власти страны все сделали правильно.

– Мы за любые расследования. Граждане имеют право на информацию, а мы — право на ответ, — добавил он.

Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. По последним данным, от COVID-19 там умерли более 34 000 человек — это второе место в Европе и четвертое — в мире. В то же время в последние недели ситуация с коронавирусом в стране значительно улучшилась, в результате чего власть постепенно снимает карантин и даже одной из первых позволила иностранцам приезжать в страну.

Напомним, Италия после трех месяцев карантина открыла границы для отдыхающих, туристы из 26-ти других стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии со среды, 3 июня, могут снова путешествовать в Италию. При этом они не должны будут находиться в двухнедельном карантине.