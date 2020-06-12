С 15 июня возобновляется работа пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба министерства.

«Проведен ряд консультаций с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня», — отметил он.

Как сообщили в министерстве, на внеочередном заседании правительства 12 июня было принято решение о возобновлении работы с 15 июня всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, однако обязательной остается необходимость соблюдать противэпидемиологические требования — это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен.

Также Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкую и Луганскую области.

Так, в министерстве предлагают разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы — в связи с погодными условиями и солнечной активностью в течение дня.

Напомним, несколько дней подряд оккупанты блокировали возобновление пропуска через линию разграничения на Донбассе.