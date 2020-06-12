Глава Укравтодора Александр Кубраков анонсировал ремонт автодороги, ведущей к Очакову. Начало работ запланировано на июль.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

По словам Александра Кубракова, дорога на Очаков будет отремонтирована в этом году полностью.

— Очаков — наш порт, наш курорт. Это база Военно-Морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году, — рассказал Александр Кубраков.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках реализации программ «Большая стройка» и «Путешествуй по Украине», инициированных президентом Владимиром Зеленским, в ближайшие недели откроются новые отремонтированные автодороги к курортам на Черном и Азовском морях.

— Для нас это важно — чтобы украинцы и иностранные граждане могли путешествовать по всей стране хорошими дорогами, и не только по дорогам, но и на поездах и самолетах, — заявил Кирилл Тимошенко на брифинге в Киеве.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 745 миллионов на текущий ремонт 36,9 километров дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков». Четыре участка дороги подрядчик должен будет отремонтировать до 10 декабря 2020 года, еще два до 31 августа 2021 года.