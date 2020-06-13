Президент США Дональд Трамп опроверг заявления вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена о неготовности признать поражение на выборах 2020 года.

Об этом сообщает Fox News.

«Смотрите, Джо явно не в себе. Все об этом знают. И это грустно, когда вы понимаете это. Он создал себе городок-святилище в своем подвале, или где он там, и не выходит оттуда», — заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что готов признать возможное поражение на выборах президента.

— Если я не выиграю — значит не выиграю, — сообщил Дональд Трамп.

В то же время, Трамп заявил, что победа демократов на выборах может стать «грустным моментом для США».

Напомним, Джо Байден заявил, что опасается того, что Дональд Трамп может отказаться признавать результаты выборов, если не победит. По его словам, если так произойдет, то «Трампа из Белого дома выведут военные».