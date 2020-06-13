Международный аэропорт «Борисполь» обнародовал правила аэропорта на время карантина.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Отмечается, что с 14 июня в аэропорту «Борисполь» будет работать только один терминал – D.

– В нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Поэтому, мы призываем вас заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета, – говорится в сообщении.

Правила, которые будут действовать в «Борисполе» для пассажиров:

Напомним, Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для ряда иностранцев.