Офис генпрокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии".

– Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР человек. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности, - гооврится в сообщении.

Напомним, 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн. По данным СМИ, взятку давали за закрытие дела относительно «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее стало известно, что сотрудники Офиса генпрокурора могут быть причастны к даче взятки в $6 млн руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского.