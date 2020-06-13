В Британии традиционное празднование официального дня рождения монарха не произойдет во второй раз за время 68-летнего правления королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Обычно на этом мероприятии королева осматривает конную гвардию в Вайтхолле, после этого дворцовая кавалерия сопровождает ее обратно в Букингемский дворец, где она отдает дань выступления Королевских ВВС.

До сих пор парад был отменен только один раз во время правления королевы - в 1955 году во время национального железнодорожного забастовки.

В 2020 году празднованию в его привычной форме помешали ограничения в связи с коронавирусум.

Вместо празднований королева, которая последние 12 недель жила в Виндзоре с герцогом Эдинбургским, принимает два королевских салюты в замке от валлийских гвардейцев - по правилам социального дистанцирования и без зрителей.

Официальный день рождения королевы в Британии отмечается в первую дугу, или третью субботу июня. Фактически же британская королева отметила свое 94-летие 21 апреля.

Напомним, ранее Королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Великобритании и стран Содружества.