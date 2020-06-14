За последние сутки в Москве от коронавируса погибли 50 человек.

Об этом пишет РБК со ссылкой на оперативный штаб.

Отмечается, что общее число летальных исходов в столице РФ выросло до 3 281.

По данным на 13 июня в Москве подтверждено уже 204 428 случаев заболевания, из них за последние сутки выявили 1 493 новых инфицированных. При этом вылечились еще 1 534 человека.

Общее число заболевших в России составило 520 129, зафиксировано 6829 летальных исходов от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.