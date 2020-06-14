Шенгенское соглашение стало одним из основ европейского интеграционного проекта. Украина должна развивать успех безвиза, который добилась команда пятого Президента Петра Порошенко, и продолжать упорную евроинтеграционную работу.
Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал на своей странице в сети Facebook по случаю 35-летия Шенгенского соглашения.
— Поздравляю граждан государств-членов Евросоюза с 35-й годовщиной Шенгенского соглашения! Шенген открыл для европейцев свободу движения по континенту без проверок на границах и стал одним из столпов европейского интеграционного проекта. Я мечтаю, чтобы однажды Украина также стала частью Шенгенского пространства. Для развития нашего общего успеха по безвиу в 2017 году на саммите Украина-ЕС я предложил лидерам ЕС начать диалог об ассоциации Украины с Шенгенской зоной - амбициозный и сложный проект. Наша команда была готова к его успешной реализации. Жаль, что команда Зеленского не действует на стратегическую перспективу. Не стесняйтесь, берите и продолжайте нашу эстафету в интересах Украины! — написал Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что украинские ученые и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование Петра Порошенко.
Шенгенское соглашение стало одним из основ европейского интеграционного проекта. Украина должна развивать успех безвиза, который добилась команда пятого Президента Петра Порошенко, и продолжать упорную евроинтеграционную работу.
Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал на своей странице в сети Facebook по случаю 35-летия Шенгенского соглашения.
— Поздравляю граждан государств-членов Евросоюза с 35-й годовщиной Шенгенского соглашения! Шенген открыл для европейцев свободу движения по континенту без проверок на границах и стал одним из столпов европейского интеграционного проекта. Я мечтаю, чтобы однажды Украина также стала частью Шенгенского пространства. Для развития нашего общего успеха по безвиу в 2017 году на саммите Украина-ЕС я предложил лидерам ЕС начать диалог об ассоциации Украины с Шенгенской зоной - амбициозный и сложный проект. Наша команда была готова к его успешной реализации. Жаль, что команда Зеленского не действует на стратегическую перспективу. Не стесняйтесь, берите и продолжайте нашу эстафету в интересах Украины! — написал Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что украинские ученые и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование Петра Порошенко.