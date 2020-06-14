Президент Польши Анджей Дуда назвал ЛГБТ-идеологию «более разрушительной», чем коммунизм.

Об этом он заявил во время речи на предвыборном мероприятии, передает TIME.

Он сказал, что поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии в течение 40 лет, и «они не боролись за то, чтобы появилась новая идеология, которая была бы еще более разрушительной».

Он также сказал, что ЛГБТ – это не о людях, а об идеологии «нео-большевизма», которую, по его мнению, пытаются навязать.

Ранее на этой неделе Дуда подписал декларацию о помощи семьям, в которой содержится формулировка «защита детей от идеологии ЛГБТ» и запрет «пропаганды идеологии ЛГБТ в государственных учреждениях».

Дуда является лидером консервативной партии Право и Солидарность и одним из кандидатов в президенты Польши. Один из его оппонентов по грядущим выборам, мэр Варшавы Рафалом Тшасковский, наоборот призывает к терпимости к геям и лесбиянкам.

— Если вы используете слова «Польша без кого-то» (не имеет значения кого), то это разделяет поляков. Я думаю, что любой, кто так говорит, заплатит политическую цену, — сказал Анджей Дуда на митинге в пятницу, комментируя анти-ЛГБТ высказывания консервативных сил.

Ранее Анджей Дуда пообещал отменить преподавание в школах уроков о ЛГБТ.