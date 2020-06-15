Месячная заработная плата директора «Центра защиты животных» Николаевского городского совета Виктора Линника в 2020 году составила 12 тысяч гривен.

Об этом идет речь в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

В документе сказано, что за 4 месяца работы директором Центра Виктор Линник заработал 47 тысяч 469 гривен, из которых 11 тысяч гривен — за январь, 12 тысяч 158 гривен — за февраль, 12 тысяч 158 гривен — март и 12 тысяч 158 гривен — за апрель.

При этом указывается, что в январе Виктор Линник отработал 19 дней (151 час), в феврале — 20 дней (160 часов), в марте — 21 день (168 часов) и в апреле — 21 день (167 часов).

Стоит отметить, что на должность директора предприятия Виктор Линник был назначен в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен — этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.