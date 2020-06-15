За 5 месяцев 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 23 человека.

Об этом говориться в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

С 1 января 2020 года работники «Центра защиты животных» отловили на улицах Николаева 361 бродячую собаку, стерилизовали — 362 собаки. При этом, с начала года на предприятие обратилось 23 человека с сообщением об укусах собаками.

Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

7 февраля Николаевский городской совет Александр Сенкевич пообещал, что на следующем заседании сессии горсовета будет принята программа по обращению с бездомными животными. Однако на сегодняшний день программу по обращению с бездомными животными в Николаеве не приняли.

При этом, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

Позже стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен — этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.