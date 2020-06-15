Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.

Об этом сообщает издание Le Monde.

— Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса, — заявил Эмманюэль Макрон.

Отметим, по состоянию на сегодня в этой стране 157 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 72 808 человек и 29 389 человек умерли.

Как сообщалось, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.