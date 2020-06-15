Александр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с незаконной стройкой магазина «АТБ» в жилом доме по улице Космонавтов и попросил разблокировать работу ГАСКа.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета

В управлении отметили, что 22 июля его сотрудники провели внеплановую проверку выполнения строительных работ на объекте строительства нежилых помещений под магазин «АТБ» по адресу улица Космонавтов, 142/1. По результатам проверки чиновники составили административный протокол за нарушение в градостроительной деятельности и протокол на разработчика проектной документации. Заказчику строительства, а именно ООО «АТБ-Инвест» направили предписания о приостановлении работ и устранении нарушений. Помимо этого, по результатам проверки управление приняло решение аннулировать разрешение на выполнение строительных работ от 10 мая 2019 года в связи с нарушением требований градостроительной документации, несоответствия проектной документации требованиям строительных норм.

В свою очередь, ООО «АТБ-Инвест» обратилось в Днепропетровский окружной административный суд с иском об обжаловании действий управления. Однако, 23 марта 2020 Днепропетровский окружной административный суд отказал «АТБ-Инвест» в удовлетворении иска. То есть, на сегодня, строительные работы по улице Космонавтов, 142/1 выполняются самовольно.

Управление 18 мая обратилось с письмами в прокуратуру Николаевскойобласти и в Ингульский отдел полиции с просьбой в пределах полномочий и Законов Украины «О прокуратуре»,«О национальной полиции Украина» дать правовую оценку действиям застройщику.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич 22 мая направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в котром сообщил о разрушении несущей стены девятиэтажного дома в связи с самовольным выполнением строительных работ компанией «АТБ-Инвест». Мэр также попросил как можно скорее разблокировать работу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Напомним, в Николаеве полностью прекращена работа застройщиков из-за принятых Кабинетом министров Украины изменений в деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в части регистрации сообщений о начале и проведении строительных работ, а также регистрации изменений в разрешительную документацию.