Руководством полиции Киева назначено служебное расследование по факту задержания правоохранителями активистов под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В результате стычки между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что все материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.

— По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований, - сообщили в полиции.

Утром 15 июня возле здания Шевченковского райсуда Киева, где продолжат избирать меру пресечения активисту, экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, привезли много правоохранителей.

Как пишет «Украинская правда», под зданием суда произошли столкновения. В частности, рядом со зданием Шевченковского райсуда полицейские задержали активиста Николая Выговского. Причины задержания пока неизвестны.

Представители демонстрантов заявили, что видели, как полицейские били ногами Выговского, который был ведущим мероприятия в поддержку Стерненко.

К задержанному, который находится в автозаке, допустили медиков, а также депутата Верховной Рады Ярослава Юрчишина.

Николай Выговский был кандидатом в народные депутаты на выборах 2019 года по списку партии «Голос» (номер 64 в списке).

Журналист Павел Островский заявил, что также среди задержанных Виталий Овчаренко, Антон Коваленко и Андрей Мартыненко.

Впоследствии в полиции сообщили, что задержали 5 человек возле Шевченковского райсуда за того, что один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. В результате этого возникла потасовка.

Наиболее активных ее участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям.

Нардеп от «Голоса» Роман Лозинский сообщил, что пытался выяснить, почему «Беркут» грубо задерживает людей, в результате чего силу применили и против него.

Отметим, в Шевченковском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, которое произошло в 2018 году во время нападения на него двух мужчин. В ходе нападения, Стерненко ударил одного из нападавших ножом в грудь, в результате чего тот скончался.

Напомним, прокурор по делу Сергея Стерненко заявил на суде, что активиста в Одессе охраняет спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины. Ранее Сергей Стерненко это отрицал и жаловался на отсутствие госохраны.