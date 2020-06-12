Прокурор по делу Сергея Стерненко заявил на суде, что активиста в Одессе охраняет спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины. Ранее Сергей Стерненко это отрицал и жаловался на отсутствие госохраны.

Об этом сообщает Украинская Правда.

«Меры безопасности касаются физической охраны, которую осуществляет спецподразделение «Альфа» СБУ. И то при перемещении Стерненко на территории города Одессы», — рассказал прокурор Николай Бозовуляк во время судебного заседания.

Сергей Стерненко, в свою очередь, возмутился, что тот разглашает сведения, касающиеся его личной безопасности.

Таким образом прокурор прокомментировал претензии защиты о том, что в ходатайстве об избрании меры пресечения Сергея Стерненко указали его адрес проживания, хотя по отношению нему осуществляют меры безопасности.

Защита Сергей Стерненка возмутилась тем, что прокурор разгласил данные о защите активиста, и заявил, что таким образом Бозовуляк сам дает основание для своего отвода.

Судья ответил, что «услышал» адвокатов.

Защита требует отвода прокурора, утверждая, что он является предвзятым. В частности, адвокаты ссылаются на несколько высказываний генпрокурора Ирины Венедиктов в СМИ о том, что «подозрение Сергея Стерненко будет в любом случае» и похожие.

Напомним, 18 мая СБУ вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий.

Перед этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.