Президент Канады Джастин Трюдо согласился с необходимостью начала процесса постепенной визовой либерализации для граждан Украины.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

— Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Украине ожидают прибытия группы канадских экспертов для мониторинга соответствия Украины визовым критериям Канады.

Джастин Трюдо сказал, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Также стороны обсудили меры по противодействию коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список безвизовых стран.