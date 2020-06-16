Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроили акцию под дом Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Укринформ.

Активисты, в частности, жгли там файеры.

Они требовали, чтобы им разъяснили как выполнять постановление суда, которым Сергея Стерненка отправили под домашний арест, но назначили его отбывать, по словам активиста, по адресу военной части в Одессе, куда, как отмечает Стерненко, его не пустят, потому что это режимный объект.

Активисты также звонили самому Зеленскому, но трубку никто не брал.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом нахождения на домашнем аресте, в постановлении суда указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект».