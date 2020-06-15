Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко. Его отправили под домашний арест на 60 суток.

Об этом сообщает корреспондент hromadske.

Сергей Стрененко говорит, что домашний арест он должен будет отбывать в военной части в Одессе.

«Круглосуточный домашний арест... Но по адресу прописки — в воинских частях, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это определение НЕВОЗМОЖНО выполнить. Затем прокуроры будут говорить что я не выполняю условия домашнего ареста и просить уже содержания под стражей», — отметил он.