Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Об этом пишет«Медуза».

Проектом занимается Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию «Ростех», по заказу региональных департаментов образования.

Сообщается, что общая сумма контрактов на поставку в школы систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, превышает 2 миллиарда рублей.

Предполагается, что камеры установят как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. В них также будет дополнительно интегрирован модуль распознавания лиц от компании NtechLab.

По состоянию на сейчас камеры поставлены уже в 1608 школ в 12 регионах. В будущем систему планируют развернуть в более чем 43 тысячах школ.

Напомним, что Управление образования Николаевского городского совета потратит 3,5 миллиона гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах и детсадах.