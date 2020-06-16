Действующий президент Польши Анджей Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Тшасковский или Шимон Головня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Maison&Partners, пишет «Европейская правда».

Анджей Дуда выходит на первое место в первом туре выборов, но во втором проигрывает и Тшасковскому, и Головне.

Опрос проводился в двух вариантах: среди тех, кто заявил, что примет участие в выборах, и всех, кто принимал участие в опросе.

Если во втором туре Дуда будет бороться с Тшасковским, первый получит 39%, второй — 42%. 19% не определились, за кого голосовать. В случае, если соперником Дуды будет Шимон Головня, 38% проголосовали бы за нынешнего президента, за Головню — 46%. 16% респондентов не определились. Это результат опроса всех респондентов.

Среди опрошенных, которые декларируют готовность принять участие в выборах, результат в паре Дуда-Головня составляет 42% против 50%. 8% опрошенных не определились.

В случае пары Дуда-Тшасковский ожидается результат 43% против 46%. 11% не определились.

Опрос проводился Maison&Partners 12-15 июня на выборке из 1055 взрослых с использованием метода CAWI.

Напомним, что Президент Польши, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость» ( «ПиС») Дуда пообещал отменить преподавание в школах уроков о ЛГБТ.