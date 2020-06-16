Из 23 комитетов Верховной Рады только один не провел ни одного заседания в период с 1 апреля до 18 мая 2020 года. Речь идет о Комитете по вопросам молодежи и спорта.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

Председателем этого комитета является народный депутат от фракции «Батькивщина» Андрей Кожемякин.

В соответствии с Постановлением ВР «О перечне и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва», в ведение Комитета по вопросам молодежи и спорта относятся:

государственная молодежная политика;

национально-патриотическое воспитание;

физическая культура и массовый спорт;

спорт высших достижений и спортивная деятельность;

регулирование использования средств на развитие спорта, полученных от лотерей.

По подсчетам сети ОПОРА, 11 комитетов провели 5 и более заседаний, а остальные 11 комитетов — в среднем 2-3 заседания за тот же период.

Больше всего заседаний провел Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 8. Каждый комитет, проводивший заседание в период мониторинга получил по 1 баллу за свою активность.

Наилучшие результаты показали Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

— Они вовремя анонсировали свои заседания, чаще всего проводили в формате видеоконференций, активно обновляли информацию на сайте комитета, в полном или почти полном объеме обнародовали протоколы, стенограммы, повестки дня заседаний и статистику посещения депутатами заседаний комитета, - говорится в сообщении.

Худшие результаты — Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Комитет по вопросам свободы слова.

Напомним, что 60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.