Народные депутаты Верховной Рады IX созыва поддержали законопроект №3377, который предусматривает государственную поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Соответствующий проект закона во втором чтении поддержали 343 народных избранника, пишет hromadske.

Законопроект, в частности, предусматривает уменьшение платы за аренду имущества учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за каких-то ограничений (например, карантина) или запретов.

Также на период карантина и до 31 декабря 2020 года хотят освободить телерадиоорганизации и провайдеров программной услуги, использующих радиочастотный ресурс, от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Хотят также ввести институциональную поддержку в сферах культуры и искусств (в том числе в условиях действия карантина), усовершенствовав деятельность самого Украинского культурного фонда. Для этого еще нужны изменения в Закон Украины «Об Украинском культурном фонде».

Напомним, что Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают резкое сокращение расходов на культуру.