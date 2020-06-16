Николаевский городской совет принял решение об утверждении городской программы по предотвращению распространения коронавирусного заболевания COVID-19 на территории города. Одним из пунктов этой программы является уменьшение ставки единого налога для предпринимателей 1 и 2 групп с целью уменьшения негативного влияния карантинных мероприятий.

Соответствующее решение Николаевский горсовет принял во время сессии 12 июня, сообщают НикВести.

Докладчиком по этому вопросу была директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко. Общий объем финансового ресурса на реализацию программы составляет 87 миллионов гривен. Но по факту в бюджете на данный момент нет денег на реализацию мероприятий этой программу. Целесообразность принятия программы чиновница аргументировала необходимостью наличия комплексного плана реагирования на случай пандемии.

Елена Киселева

Во время обсуждения проекта решения перед коллегами выступила депутат Елена Киселева. Она призывала поддержать программу, независимот от того, предусмотрено ли под нее финансирование в бюджете.

— Одним из ключевых пунктов данной программы является раздел «Уменьшение негативного влияния карантинных мероприятий на субъектов малого и среднего предпринимательства». Там как раз мы можем конкретно продемонстрировать свою заботу о нашем предпринимательстве. Там есть пункт 31: «Внесение изменений и дополнений к решениям Николаевского городского совета об определении местных налогов и сборов на территории Николаева». Таким образом мы даем возможность и возлагаем обязательство на Департамент финансов разработать этот проект решения, которым будут освобождены от уплаты единого налога предприниматели первой и второй группы. То есть, мы выполним и воспользуемся теми возможностями, которые сегодня нам дал законодатель. Потому что мы можем говорить много о том, как кому-то помочь. Но надо использовать те инструменты, которые у нас есть. Поэтому я прошу поддержать эту программу, независимо от отношения к ней и от того, есть ли сегодня 90 миллионов, или их нет, - сказала Елена Киселева.

В итоге депутаты Николаевского городского совета большинством голосов поддержали утверждение целевой программы.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.