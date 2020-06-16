Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым разрешила военнослужащим с инвалидностью служить в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе.

Об этом сообщают #Буквы.

Проект закона № 2592 поддержали 310 нардепов.

Документом вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым Госпогранслужба Украины, Служба безопасности исключены из перечня органов, в которых не могут проходить службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к ней по состоянию здоровья.

Таким образом, реализация законопроекта позволит военнослужащим ГПСУ, СБУ, которые проходят военную службу и признаны непригодными к ней по состоянию здоровья, продолжать такую службу.

Кроме того, лица, уволенные с военной службы по состоянию здоровья вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей, смогут быть приняты на военную службу по контракту. Речь идет о лицах, которые получили инвалидность или которым была установлена частичная утрата трудоспособности (кроме умственных, сенсорных, психологических недостатков, нарушений психики, поведения).

– Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военных, несмотря на их физическое состояние, можно реализовать на воинских должностях, которые не требуют чрезмерных физических нагрузок, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако для тяжелораненых и травмированных военнослужащих остается закрытой Служба внешней разведки.

Напомним, на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.