Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу законопроект № 2365 «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу».

Об этом сообщают #Буквы.

«За» документ проголосовали 248 народных депутатов.

– Целью законопроекта является защита украинцев, которые ищут трудоустройство за рубежом и постоянно работают в других странах, а также нормализации работы компаний, осуществляющих трудоустройство украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил работы таких компаний, – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается:

– заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

– запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;

– установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.