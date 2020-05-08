В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

«В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими», — отметил он.

Вместе с тем Вадим Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

Ранее сообщалось, что Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, местные фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.