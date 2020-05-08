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В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.
«В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими», — отметил он.
Вместе с тем Вадим Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.
Ранее сообщалось, что Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, местные фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.
Напомним, несмотря на карантин и закрытые границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти ежедневно прибывают новые работники из Украины.
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В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.
«В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими», — отметил он.
Вместе с тем Вадим Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.
Ранее сообщалось, что Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, местные фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.
Напомним, несмотря на карантин и закрытые границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти ежедневно прибывают новые работники из Украины.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный