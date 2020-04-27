Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те ехали на работу даже во время карантина.

Об этом в эфире польского телеканала TVP заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, сообщает ТСН.

По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

— Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав, - сказал Кшиштоф Инглот.

По его словам, немецкие фермеры, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай – гораздо хуже.

Напомним, несмотря на карантин и закрытые границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти ежедневно прибывают новые работники из Украины.