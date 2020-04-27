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Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те ехали на работу даже во время карантина.
Об этом в эфире польского телеканала TVP заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, сообщает ТСН.
По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
— Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав, - сказал Кшиштоф Инглот.
По его словам, немецкие фермеры, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай – гораздо хуже.
Напомним, несмотря на карантин и закрытые границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти ежедневно прибывают новые работники из Украины.
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Польша готовится организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те ехали на работу даже во время карантина.
Об этом в эфире польского телеканала TVP заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, сообщает ТСН.
По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
— Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав, - сказал Кшиштоф Инглот.
По его словам, немецкие фермеры, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай – гораздо хуже.
Напомним, несмотря на карантин и закрытые границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти ежедневно прибывают новые работники из Украины.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов