Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом он сообщил на брифинге передает Интерфакс-Украина.

– Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией - это очень плохая тенденция, - сказал он.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта.

Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

– Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплате для работников. И поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также по торговых балансов. Поэтому мы сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в частности программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки «дожать». Нам надо, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас была увеличена предложение денег, - отметил Петрашко.

При этом он добавил, что министерство не намерено внепланово просматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во второй половине 2020 правительство рассчитывает на рост экономики Украины. Однако в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.