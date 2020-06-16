Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что проезжую часть в районе остановки «Дормашина» затопило водой после дождя потому, что за полчаса выпала половина месячной нормы осадков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, сегодня, 16 июня после сильного дождя затопило водой проезжую часть в районе «Дормашины» из-за чего маршруткам пришлось выехать на пешеходную зону.

Городской голова рассказал, что перед непогодой городские службы прочистили ливневые канализации.

— Ожидая последствий непогоды, которая периодически верует в Николаеве, городские службы предварительно расчищали ливневую канализацию. Но с таким ливнем не справилась даже ливневая канализация Дормашины (диаметр основного коллектора — 2 метра), - сообщил Александр Сенкевич.

Также он добавил, что за полчаса сильного дождя в Николаеве выпала месячная норма осадков в связи с чем ливневые канализации не справились с большим потоком воды.

— По предварительным данным Николаевского гидрометцентра, за полчаса ливня в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. С таким потоком воды не справится ни одна ливневая канализация. Однако уже после ливня вода довольно быстро сошла. Это еще раз указывает на большое количество осадков, которое выпало мгновенно. Такие внезапные сильные ливни — наша реальность. Прошу поставить в ситуации с пониманием, - сообщил городской голова.

Напомним, что 25 мая в результате сильного дождя в Николаеве затопило водой проезжую часть в районе «Дормашины».