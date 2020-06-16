Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Министерством внутренних дел и Службой безопасности задачу по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

Об этом шла речь на селекторном совещании, сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

По словам Владимира Зеленского, последние несколько лет почти каждый второй грузовик, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

Он отметил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы «Большая стройка».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тысяч евро.

Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля.

До 25 июня их будет 19, а с 1 октября — 78. Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях относительно габаритно-весового контроля. Он предусматривает предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов Укртрансбезопасности существуют высокие коррупционные риски. Глава МВД предложил передать патрульной полиции контроль соблюдения безопасности на дорогах, в том числе — габаритно-весового контроль.

Владимир Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также Глава государства предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

«Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины, чтобы сделать все меры предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего, на дорогах общего пользования», — обратился Владимир Зеленский к Арсену Авакову.

Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу Президента Украины и заявил о готовности присоединиться к такой работе. По его словам, «органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом».

Напомним, начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.