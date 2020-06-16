С сегодняшнего дня, 16 июня, в Николаеве начал ходить катер из микрорайона Намыв в Малую Корениху.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Он напомнил, что катер будет курсировать по маршруту «Каботажный Мол — Малая Корениха». Отправление с Каботажного Мола будет происходить в 6:00, 9:00 и 18:00. С Малой Коренихи — в 6:30, 9:30 и 18:30.

Ранее сообщалось, что стоимость перевозки одного пассажира и багажа составляет 16 гривен, а стоимость месячных проездных билетов — 800 гривен.