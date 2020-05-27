С 10 июня государственное предприятие «Администрация речных портов» запустит речные пассажирские перевозки с микрорайона «Намыв» в Малую Корениху.

Об этом шла речь сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов рассказал, что пассажирские перевозки по маршруту «Каботажный Мол — Малая Корениха» в этом году начнутся не с 1 июня, а с 10, так как перевозчику необходимо учесть все необходимые карантинные ограничения.

— Как всегда, мы ежегодно запускаем рейс между Малой Коренихой и Каботажным Молом. В этом году это планируется сделать с 10 июня. С 1 числа перевозчик не готов. Только с 10, чтобы учесть все карантинные ограничения и обеспечить катер соответствующими средствами, - сказал Дмитрий Попов.

При этом, на сайте Николаевского горсовета сообщается, что стоимость перевозки одного пассажира и багажа составляет 16 гривен, а стоимость месячных проездных билетов — 800 гривен.

Ранее сообщалось, что сообщение в Малую Корениху не будет налажено до окончания карантина.