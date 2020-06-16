Народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.
Об это сообщается в телеграм-канале НАШ.
«Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня», — сказал Михаил Добкин.
Он добавил, что «спутает карты» партии «Слуга народа».
«Я не знаю, что будет делать «Слуга народа». Мне кажется, Офис президента будет делать все, чтобы договориться с Кличко. Они не видят сегодня возможности своими кандидатами победить. У Кличко победить кандидата команды Зеленского шансов гораздо больше. Но не хочет рисковать сегодня ОП, они, я уверен, договариваются с Кличко, как и с другими руководителями областных центров. Если я заявлюсь, я им спутаю карты, это однозначно. Вы меня знаете, со мной скучно не будет», — сказал добавил он.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил участвовать в местных выборах от партии «Пропозиція» в команде с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.
Об это сообщается в телеграм-канале НАШ.
«Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня», — сказал Михаил Добкин.
Он добавил, что «спутает карты» партии «Слуга народа».
«Я не знаю, что будет делать «Слуга народа». Мне кажется, Офис президента будет делать все, чтобы договориться с Кличко. Они не видят сегодня возможности своими кандидатами победить. У Кличко победить кандидата команды Зеленского шансов гораздо больше. Но не хочет рисковать сегодня ОП, они, я уверен, договариваются с Кличко, как и с другими руководителями областных центров. Если я заявлюсь, я им спутаю карты, это однозначно. Вы меня знаете, со мной скучно не будет», — сказал добавил он.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил участвовать в местных выборах от партии «Пропозиція» в команде с мэром Днепра Борисом Филатовым.