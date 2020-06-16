Причин для отмены или переноса внешнего независимого оценивания на данный момент нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба правительства.

— Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом, — заявил глава Кабмина.

Премьер отметил, что ВНО могут перенести только в том случае, если на 100 тысяч жителей будет более 60 активных больных COVID-19 и более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя: количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.

— Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО, — добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.