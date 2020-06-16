Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, текст которого Укринформ получил в свое распоряжение.

— Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации, — отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является «преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины». Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

— Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь, —говорится в обращении постпреда до генсека ООН.

Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

— Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, — подчеркивается в письме украинского посла генеральному секретарю ООН.

Ранее постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.