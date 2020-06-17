Иран скоро отошлет Франции черные ящики украинского лайнера МАУ, который был уничтожен в январе.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на ежедневном брифинге, сообщает AFP.

— Предполагается, что черные ящики будут вскоре отправлены во Францию, — заявил Джастин Трюдо, добавив, что пандемия коронавирус задержала передачу.

По словам премьера, «пару дней назад» во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским был затронут вопрос анализа черных ящиков.

— Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей, — добавил Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что Тегеран направит поврежденные «черные ящики» в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.