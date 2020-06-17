В резиденции президента РФ в подмосковном Ново-Огарево появился специальный туннель для дезинфекции и защиты от коронавируса.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на «РИА Новости».
Каждый посетитель, проходящий через туннель, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
На сайте правительства Пензенской области указывается, что это туннель производства завода «Моторные технологии» выпускается с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.
С конца марта из-за эпидемии коронавируса сотрудники администрации президента РФ частично были переведены на удаленную работу. Те, кто продолжал работу в обычном режиме, регулярно тестировались на COVID-19.
Ряд сотрудников президентской администрации переболели коронавирусной инфекцией, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что с 15 июня удаленный режим работы для кремлевских чиновников отменен.
Напомним, 16 июня в Российской Федерации зафиксирован 8 241 новый инфицированный коронавирусом. В итоге общее количество случаев заражения составило 544 725 человек.
В резиденции президента РФ в подмосковном Ново-Огарево появился специальный туннель для дезинфекции и защиты от коронавируса.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на «РИА Новости».
Каждый посетитель, проходящий через туннель, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
На сайте правительства Пензенской области указывается, что это туннель производства завода «Моторные технологии» выпускается с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.
С конца марта из-за эпидемии коронавируса сотрудники администрации президента РФ частично были переведены на удаленную работу. Те, кто продолжал работу в обычном режиме, регулярно тестировались на COVID-19.
Ряд сотрудников президентской администрации переболели коронавирусной инфекцией, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что с 15 июня удаленный режим работы для кремлевских чиновников отменен.
Напомним, 16 июня в Российской Федерации зафиксирован 8 241 новый инфицированный коронавирусом. В итоге общее количество случаев заражения составило 544 725 человек.