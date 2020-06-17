Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Сергей Танасов возмутился предложению перенаправить финансирование с его округа в Корабельном районе в Ингульский район.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

По словам Сергея Танасова, на бюджетной комиссии горсовета рассматривалось предложение забрать финансирование по Широкой Балке и перенаправить эти деньги в Ингульский район.

— Будет просьба к главе бюджетной комиссии. Если вы хотите рассматривать какой-либо вопрос по Широкой Балке, то, пожалуйста, приглашайте депутатов, которые находятся на этом округе. А к Артему Грозову (депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок», - прим.) я хочу обратиться лично. Так не поступают — взять с чужого округа и перетянуть себе деньги. Вы сначала пройдите по Широкой Балке и посмотрите как там живут люди, а потом будете выносить вопрос на сессию и забирать с чужих округов деньги. Вы так уже 4 года себя ведете. Тышком-нышком, а потом на сессию и голосуете. Если будут такие изменения, то я буду категорически против и жители Широкой Балки меня поддержат. У нас куча проблем, с транспортом, дорогами, канализацией, а Оппоблок опять начинает качать все на себя, - Сергей Танасов.

Депутат Артем Грозов ответил, что решение перенаправить деньги было принято в связи с тем, что администрация Корабельного района несколько лет не может решить вопрос с переулком Беляева, дорогу в котором с 2016 года просят отремонтировать жители района. При этом он добавил, что деньги перенаправляются на другой объект в пределах Корабельного района.

— Первое, что хотелось бы отметить, для того, чтобы жители Корабельного района не обращались к депутату из Ингульского района надо, чтобы депутат Корабельного района работал на своем округе. Обращение жителей переулка Беляева лежит в администрации Корабельного района с 2016 года и ежегодно глава администрации обещает отремонтировать этот переулок. Там есть ряд технических вопросов, которые заставляют нас сделать этот объект первоочередно, потому что есть уклон, подтопление и так далее. Учитывая, что обращение жителей лежит 4 год без рассмотрения, я и просил сделать этот объект первоочередно, потому что 4 года было обещано сделать главой администрации Корабельного района, - сказал Артем Грозов.

Отметим, что в ходе голосования депутаты не поддержали предложение перенаправить средства с Корабельного в Ингульский район.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич проигнорировал предложения депутатов по корректировке бюджета Николаева и фактически узурпировал бюджетный процесс накануне местных выборов.